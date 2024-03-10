Москва, 10 марта, 2024, 19:52 — ИА Регнум. В центре столицы началась реставрация усадьбы Морозова. Об этом сообщил в Telegram-канале Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр напомнил, что здание усадьбы является одним из красивейших объектов в столице. Это образец эклектики в архитектуре Москвы. Его построили в XX веке. Автором проекта был Михаил Чичагов. Позже его перестроил Фёдор Шехтель.

Усадьбе присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения, уточнил Собянин.

«Специалисты уже приступили к восстановлению цокольного этажа. С наступлением тепла начнут работы по фасадам здания, балкону, карнизам и кровле», — рассказал мэр.

Градоначальник рассказал, что в интерьерах усадьбы отреставрируют лепной декор стен и потолков, деревянные элементы и изразцовые печи. Также приведут в порядок каменные лестницы.

В интерьерах здания есть монументальная живопись. Она находится в хорошем состоянии и не требует реставрации, подытожил Собянин.

Как передавало ИА Регнум, Собянин и министр обороны Сергей Шойгу осмотрели историческое здание штаба Московского военного округа на Космодамианской набережной после реставрации.

Мэр отметил, что в здании работало много знаменитых людей. Он выразил благодарность президенту России и строителям за то, что воссоздали объект.

Московский военный округ создали 6 августа 1864 года. Историческое здание штаба, построенное в 1778–1780 годах по адресу Космодамианская набережная, дом 24, строение 1, является объектом культурного наследия федерального значения. Его площадь свыше 15,7 кв. м.

С 1933 по 2010 год в здании работали различные военные ведомства. В конце 1990-х годов здесь начали проводить ремонтные работы, но не закончили их. Около двух третей здания не использовалось более 10 лет, напомнил Собянин.