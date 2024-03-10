Москва, 10 марта, 2024, 19:47 — ИА Регнум. С момента запуска Московского центрального диаметра — 4 пассажиры совершили по нему больше 34 миллионов поездок. Маршрут объединил Нижегородское и Калужское направления железной дороги. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Евгений Биятов/ РИА Новости

Мэр напомнил, что для запуска линии провели масштабные работы. Строители проложили новые пути, возвели здания московских городских вокзалов на соединительной ветке, привели в порядок действующие станции, создали объекты пассажирской инфраструктуры на Марьиной Роще, Курской и площади трех вокзалов.

Возле московских городских вокзалов появляются места для парковок, улучшают маршруты наземного транспорта, создают удобные пешеходные зоны и многое другое, отметил Собянин.

Он добавил, что диаметры — необходимая часть Москвы. Также они нужны и для жителей Подмосковья. Работа над ними не закончилась, отметил Собянин.

«В этом году планируем завершить формирование московских городских вокзалов Тестовская и Кутузовская», — заявил мэр.

Подвижной состав до конца 2025 года на МЦД-4 полностью обновят, подытожил Собянин.

Как передавало ИА Регнум, на третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3) до конца 2024 года появится 25 новых поездов. Об этом 17 февраля сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что за полгода работы на МЦД-3 вывели восемь новых поездов «Иволга 3.0». Также он сообщил, что за полгода пассажиры совершили более 60 млн поездок МЦД-3.