Москва, 10 марта, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли до 280 бойцов на донецком направлении в зоне спецоперации. Об этом на брифинге 10 марта заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Кроме того, украинская армия лишилась танка и трёх боевых бронемашин, а также пяти автомобилей. Также российские силы уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Акация», гаубицу Д-30 и два склада боеприпасов ВСУ.

Российские военные в ходе активных боевых действий заняли более выгодные рубежи по переднему краю.

«Подразделения Южной группировки войск <…> нанесли поражение формированиям 54-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии», ― доложил военный.

Удары по позициям украинской армии российские военные нанесли в районах Верхнекаменского, Спорного, Курдюмовки и Новомихайловки в ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 8 марта потеряли более 300 бойцов на донецком направлении. Также украинская армия лишилась танка, двух боевых бронированных машин, семи автомобилей, гаубицы Д-20 и зенитного ракетного комплекса «Стрела-10». Кроме того, российские военные уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ.

В период со 2 по 8 марта подразделения группировки войск «Центр» продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции на авдеевском направлении. Потери ВСУ на этом направлении превысили 2860 военнослужащих. Также украинская армия лишилась семи танков, в том числе двух Abrams американского производства, 34 боевых бронированных машин.

В то же время на донецком направлении украинская армия потеряла 1970 военных, 103 единицы техники, десять полевых складов.

Старший офицер пресс-центра группировки Сергей Румянцев 10 марта сообщил, что средства противовоздушной обороны группировки войск «Юг» Вооружённых сил России за сутки отразили 53 авиационные атаки украинских войск.