Белгород, 10 марта, 2024, 13:42 — ИА Регнум. В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщил 10 марта губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — сообщил Гладков.

Глава региона призвал жителей Белгорода и Белгородского района не приближаться к окнам. Следует укрыться в помещении без окон, например, в кладовой или ванной.

Если человек оказался на улице, ему нужно спуститься в укрытие или другое безопасное место, добавил губернатор.

Ранее ИА Регнум сообщало об объявлении в Белгороде и Белгородском районе ракетной опасности. О ней оповестило жителей региональное управление МЧС России. Позже экстренный режим отменили.

ВСУ 10 марта неоднократно атаковали Белгородскую область. Утром российские силы ПВО пресекли две атаки дронов. Затем Гладков сообщил, что два беспилотника нанесли удар по Яковлевскому городскому округу, в результате загорелась фура.

Днём произошла атака тремя беспилотниками на посёлок Горьковский в Грайворонском городском округе. Два БПЛА сбили в воздухе, третий попал в частный жилой дом.