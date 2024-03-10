Москва, 10 марта, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Подразделения российской армии, действующие на купянском направлении в зоне спецоперации, за последние сутки уничтожили склад боеприпасов украинской армии. Общие потери ВСУ на этом направлении составили 110 военных, сообщил 10 марта на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

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