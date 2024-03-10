Москва, 10 марта, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Заявление канцлера Германии Олафа Шольца по поводу проекта документа об урегулировании конфликта на Украине от 2022 года вызывают недоумение в Кремле. Об этом 10 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Хочется спросить господина Шольца, о чём тогда говорил господин Арахамия и о чём тогда говорил господин Джонсон», — заявил представитель Кремля.

В марте Шольц стал отрицать информацию о том, что Россия и Украина согласовали проект мирного договора весной 2022 года во время стамбульских переговоров. По мнению немецкого канцлера, подобные заявления якобы являются российской пропагандой.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года лидер фракции партии «Слуга народа» главы киевского режима Владимира Зеленскогов Верховной раде Давид Арахамия признался, что российско-украинский конфликт мог бы закончиться ещё весной 2022 года, если бы Киев согласился на нейтралитет. Он пояснил, что Россия согласилась бы на мирное урегулирование конфликта, если бы Украина отказалась от идеи вступления в НАТО.

Встреча рабочих групп России и Украины по мирному урегулированию конфликта состоялась в Стамбуле 29 марта 2022 года. Помощник президента России Владимир Мединский тогда сообщил, что по итогам очного раунда Киев высказал готовность отказаться от попыток вернуть Крым и Севастополь военным путём.

Украина же от дальнейших действий отказалась. Арахамия добавил, что в ситуацию в том числе вмешался бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он приехал в Киев и настоял на продолжении боевых действий.

Президент Владимир Путин 8 февраля в интервью Такеру Карлсону заявил, что не знает, по какой причине экс-премьер Великобритании уговаривал Киев отказаться от мирных переговоров. Глава государства назвал нелепым и даже печальным то, что в Киеве подчинились уговорам либо требованию Джонсона.