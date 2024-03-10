Москва, 10 марта, 2024, 13:18 — ИА Регнум. В Москве после выступления в Большом цирке на проспекте Вернадского скончалась 22-летняя артистка Влада Морозова. Эквилибристке стало плохо, ей вызвали скорую помощь и доставили её в городскую клиническую больницу №1 им. Н. И. Пирогова. Об этом 9 марта сообщил генеральный директор цирка Эдгард Запашный.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Влада появилась третьей в этом трюке и по какой-то причине потеряла сознание уже за кулисами», ― рассказал Запашный.

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Девушку доставили в медицинский кабинет, где дежурный врач оказал ей всю необходимую помощь. Затем ей вызвали скорую помощь. Реанимационные мероприятия проводили три бригады врачей.

Гендиректор цирка опубликовал в Telegram-канале видео, на котором девушку увозят медики, и добавил, что в 20:27 мск она ещё была жива. Он опроверг слухи о том, что Морозова умерла перед шоу, которое началось в 17:00 мск.

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«В 20:00 закончился спектакль, все три часа три бригады скорой помощи работали с Владой, делали прямой массаж сердца, подключали к различным аппаратам, боролись за её жизнь», — добавил Запашный.

Однако спасти артистку врачам не удалось, она умерла в реанимации.

Запашный сообщил, что перед выступлением артистка вела себя непринуждённо и рассказывала другим девушкам из её цирковой команды смешные истории.

Гендиректор цирка подчеркнул, что до начала выступления все артисты проходят медицинское освидетельствование. Теперь, по его словам, разбираться в том, почему у такой молодой девушки произошла остановка сердца, будут медики.

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В Сети также появились кадры с последнего выступления артистки цирка. На них видно, как девушка с другими участницами исполняет иллюзионный номер. Фотограф Елена Бледных пояснила, что эти кадры она сделала за пару минут до потери Морозовой сознания за кулисами после завершения работы в иллюзионном номере.

«Ничто не предвещало… Была робкая надежда, врачи делали всё возможное… Светлая долгая память чудесной девушке», ― написала Бледных в личном блоге.

Соболезнования в связи со смертью молодой артистки выразил художественный руководитель ― главный режиссёр продюсерского центра «Королевский цирк» заслуженный артист России Гия Эрадзе.

«Невозможно поверить. Это большое горе. Несоизмеримое. Абсолютно неожиданный уход… нелепый… Сейчас сложно подобрать слова, чтобы как-то утешить семью и близких Влады», ― написал Эрадзе в Telegram-канале.

Он также выразил поддержку коллективу цирка на Вернадского.