Москва, 10 марта, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Певица Кристина Орбакайте не собирается оправдываться за слова своей матери Аллы Пугачёвой, сообщили KP.RU знакомые артистки.

Евгений Одиноков/РИА Новости Певица Кристина Орбакайте

«Кристина не будет оправдываться за слова своей мамы. А что она может сказать? У неё дочь и муж живут в Америке, в Нью-Йорке. Клавдия там ходит в школу, в Россию приезжает редко», — рассказали знакомые Орбакайте.

В материале говорится, что муж Орбакайте бизнесмен Михаил Земцов и их общая дочь Клавдия проживают в собственном доме в Нью-Йорке. Пара также обладает пентхаусом в Майами, который в 2015 году певице подарила Алла Пугачёва. Журналисты подсчитали, что в год певица вынуждена отдавать за пентхаус на берегу океана около 70 тысяч долларов налога, а за дом — около 150 тысяч долларов.

Как сообщало 9 марта ИА Регнум, певицу Орбакайте в последний момент исключили из программы праздничного концерта, который состоялся в Кремлёвском дворце в честь Международного женского дня. Артистка должна была выйти на сцену практически в самом конце после Ирины Аллегровой и Игоря Крутого. Она вместе с Алексеем Воробьёвым должна была исполнить композицию «Просто любить тебя».

Отмечалось, что причиной снятия Орбакайте с концерта в Кремле стали недавние высказывания её матери. Так, 6 марта Пугачёва оскорбила певца Стаса Михайлова после его слов о том, что уехавшие из России и поливающие её грязью артисты приползут назад на коленях. В ответ певица нецензурно обругала Михайлова. По её мнению, никто «из нормальных» людей в Россию возвращаться не собирается.

Позицию Стаса Михайлова поддержал российский продюсер Иосиф Пригожин. Он заявил 7 марта, что не понимает действий Пугачёвой и не может найти ответа на её поступок.

Активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией 7 марта потребовали признать Пугачёву иноагентом после её высказываний. При этом российские юристы 8 марта не нашли оснований для правовых последствий заявлений Пугачёвой о России. Адвокат, кандидат юридических наук, академик Российской академии естественных наук Янис Юкша отметил, что негативная реакция россиян на высказывания артистки объяснима и полностью обоснованна.