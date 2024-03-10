Пологи, Запорожская область, 10 марта, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Город Пологи в Запорожской области после пожара на электроподстанции вследствие атаки ВСУ перевели на дизельные генераторы. Об этом 10 марта сообщили в администрации Пологовского района.

Дарья Антонова ИА Регнум

«На данный момент электропитание производится за счёт дизель-генераторных установок», ― сообщили власти в Telegram-канале.

В администрации напомнили, что в результате нанесённых украинскими военными ударов по районной электрической подстанции вышли из строя два силовых трансформатора. Другие объекты жизнедеятельности города не пострадали.

«По предварительным данным, на устранение последствий удара потребуется около десяти дней», — добавили власти.

Жителей города и района призвали сократить потребление электроэнергии и воды.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины 9 марта атаковали город Пологи в Запорожской области с помощью дронов. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, в результате загорелась электроподстанция, питающая часть Пологовского района. Электроснабжение города прекратили.

Балицкий уточнил, что ситуация на контроле. После ликвидации пожара специалисты приступили к восстановительным работам.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Запорожскую АЭС 20 февраля отключили от последней резервной линии внешней ЛЭП. Теперь, по его словам, необходимое электричество станция получает через единственную линию напряжением 750 кВ. Он добавил, что это подорвало хрупкую ядерную безопасность и ситуацию с безопасностью на объекте.