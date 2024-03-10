Екатеринбург, 10 марта, 2024, 13:05 — ИА Регнум. В Екатеринбурге умер семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Николай Дураков. Его называли лучшим игроком XX века. Об этом сообщили на сайте Федерации хоккея с мячом России.

Александр Федоров, «СЭ»/ТАСС Николай Дураков

Хоккеист умер вечером 9 марта. Ему было 89 лет.

Причина смерти пока неизвестна. Дату и место похорон объявят позже.

Игровую карьеру Дураков начал в нижнетагильском «Металлурге», а затем перебрался в СКА (Свердловск). В этом клубе он достиг главных успехов.

В составе сборной СССР Дураков семь раз становился чемпионом мира (1957, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973 годов). В его послужном списке девять побед в чемпионатах СССР (1956, 1958—1960, 1962, 1966, 1968, 1971, 1974 годов).

Дуракова много раз признавали лучшим бомбардиром и полузащитником союзных чемпионатов. Также этот приз он получил на чемпионате мира 1965 года.

Также спортсмена наградили орденами Мужества, Почёта и «Знаком Почёта». В Екатеринбурге два года назад открыли скульптурную композицию «Эпоха», посвящённую спортсмену.