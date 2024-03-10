Ханты-Мансийск, 10 марта, 2024, 12:23 — ИА Регнум. В ночь на 10 марта огнеборцы ликвидировали пожар на газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Иван Шилов ИА Регнум

Пожар вспыхнул на трубопроводе в Белоярском районе. В результате инцидента никто не пострадал.

Первый заместитель главы Белоярского района Александр Ойнец сообщил РЕН ТВ, что пожар на газопроводе в ХМАО потушили сразу после ЧП. Поврежденный участок оперативно перекрыли.

Как сообщало ИА Регнум, крупный пожар вспыхнул 8 марта в цехе по производству мебели в Кирове. Возгорание произошло около 02:40 мск на Производственной улице. В здании, где расположен мебельный цех, находится более десяти компаний, специализирующихся в основном на производстве мебели. Площадь горения составила 700 кв. метров. В тушении пожара задействовали 56 человек и 16 единиц техники.

В ночь на 7 марта пожар вспыхнул на складе со стройматериалами в Магадане. В результате ЧП никто не пострадал. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров.