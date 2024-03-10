Дублин, 10 марта, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Жители Ирландии не согласились с предложением внести изменения в положения конституции, касающиеся семьи и роли в ней женщины. Большинство принявших участие в голосовании высказались против. Об этом сообщила газета The Irish Times.

Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

Так, 393 тысяч высказались за, при этом против поправок проголосовали больше миллиона человек. Издание отметило, что это самый высокий процент голосов против среди всех референдумов, которые когда-либо проводились в Ирландии.

Независимый политик Кэтрин Коннолли считает, что ирландцы дали очень сильный сигнал для правительства и оппозиционных партий.

«Они совершенно не смогли прочитать волю народа, они не смогли прислушаться и не смогли разглядеть», — сказала политик.

Премьер-министр республики Лео Варадкар в эфире телеканала RTE по итогам голосования заявил, что правительство принимает результат и будет полностью уважать его. Он подчеркнул, что поправки о семье и о заботе потерпели полное поражение на референдуме при приличной явке.

Ранее правительство предложило внести в конституцию поправки, касающиеся определения семьи и роли женщины. Так, планировалось расширить понятие семьи, включив в него пары, долгое время прожившие вместе, однако не состоящие в законном браке. Роль женщины авторы поправок предложили не ассоциировать с домашними обязанностями, а упомянуть ценность всех членов семьи, не проводя связи между полом человека и областью его ответственности в хозяйстве.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года депутат Госдумы от партии «Новые люди» Антон Ткачёв заявил о необходимости уравнять на законодательном уровне понятия «брак» и «семейный союз». Парламентарий в обращении к главе Минтруда Антону Котякову указал, что подобные изменения предоставят россиянам возможность выбора наименования официального документа, подтверждающего заключение добровольного союза мужчины и женщины. Менять документы при выборе «семейного союза» будет не нужно.

В январе 2023 года в России указом президента Владимира Путина брак как союз мужчины и женщины закрепили в основах государственной культурной политики.