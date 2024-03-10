Ирландцы проголосовали против поправок в конституцию по вопросу семьи
Irish Times: жители Ирландии проголосовали против поправок по вопросу семьи
Дублин, 10 марта, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Жители Ирландии не согласились с предложением внести изменения в положения конституции, касающиеся семьи и роли в ней женщины. Большинство принявших участие в голосовании высказались против. Об этом сообщила газета The Irish Times.
Так, 393 тысяч высказались за, при этом против поправок проголосовали больше миллиона человек. Издание отметило, что это самый высокий процент голосов против среди всех референдумов, которые когда-либо проводились в Ирландии.
Независимый политик Кэтрин Коннолли считает, что ирландцы дали очень сильный сигнал для правительства и оппозиционных партий.
«Они совершенно не смогли прочитать волю народа, они не смогли прислушаться и не смогли разглядеть», — сказала политик.
Премьер-министр республики Лео Варадкар в эфире телеканала RTE по итогам голосования заявил, что правительство принимает результат и будет полностью уважать его. Он подчеркнул, что поправки о семье и о заботе потерпели полное поражение на референдуме при приличной явке.
Ранее правительство предложило внести в конституцию поправки, касающиеся определения семьи и роли женщины. Так, планировалось расширить понятие семьи, включив в него пары, долгое время прожившие вместе, однако не состоящие в законном браке. Роль женщины авторы поправок предложили не ассоциировать с домашними обязанностями, а упомянуть ценность всех членов семьи, не проводя связи между полом человека и областью его ответственности в хозяйстве.
Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года депутат Госдумы от партии «Новые люди» Антон Ткачёв заявил о необходимости уравнять на законодательном уровне понятия «брак» и «семейный союз». Парламентарий в обращении к главе Минтруда Антону Котякову указал, что подобные изменения предоставят россиянам возможность выбора наименования официального документа, подтверждающего заключение добровольного союза мужчины и женщины. Менять документы при выборе «семейного союза» будет не нужно.
В январе 2023 года в России указом президента Владимира Путина брак как союз мужчины и женщины закрепили в основах государственной культурной политики.