Москва, 10 марта, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Служба безопасности президента России Владимира Путина предпринимает все необходимые действия для обеспечения безопасности главы государства. Об этом 10 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Михаил Терещенко/РИА Новости Владимир Путин во время встречи с сотрудниками тепличного комплекса ООО «Солнечный дар»

«Служба безопасности работает и делает то, что должно, для обеспечения безопасности главы государства», — сказал он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, отрывок которой репортёр опубликовал в Telegram-канале.

Таким образом Песков ответил на вопрос о том, не было ли для президента опасно пробовать помидоры и другую пищу в ходе приезда главы государства в Ставропольский край.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта Путин посетил Ставрополье. В ходе поездки он пообщался с работниками тепличного комплекса «Солнечный дар». Глава государства в ходе общения пошутил в ответ на вопрос о том, что он любит больше — огурцы или помидоры.

Президент также поддержал идею сотрудницы тепличного комплекса провести фестиваль томатов в крае. При этом Путин уточнил, не собираются ли на фестивале кидаться помидорами, как в Испании, однако главу государства заверили, что такого не будет.

Песков 28 февраля прокомментировал публикацию издания Wired о якобы попытках американской компании PlanetRisk следить за передвижением Путина. Представитель Кремля подчеркнул, что российские спецслужбы делают всё необходимое для обеспечения безопасности президента.