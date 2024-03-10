Киев, 10 марта, 2024, 11:45 — ИА Регнум. В ходе назначения бывшего главкома Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного послом в Великобритании Киев серьёзно нарушил дипломатические нормы. Об этом сообщила газета «Зеркало недели» (Zn. ua).

Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press Валерий Залужный

Как подчеркнула редактор отдела политики издания Инна Ведерникова, за всю историю существования МИД никто и никогда не делал заранее заявлений о направлении агремана — запроса на согласие страны предоставить все дипломатические привилегии и права новому послу. По её словам, даже если между сторонами уже прошли непубличные консультации и согласования, объявлять заранее об этом нельзя.

«Такое заявление нарушает дипломатическую этику, все писаные и неписаные правила дипломатии», — указала автор публикации.

Ведерникова считает, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не по своей инициативе допустил такое нарушение, его заставил глава киевского режима Владимир Зеленский. В свою очередь, единственным мотивом такого поведения Зеленского может служить его страх, что Залужный передумает и откажется от назначения.

Авторы публикации назвали бессмысленным решение о назначении экс-главкома ВСУ на должность посла, поскольку Залужный, не имея даже минимального опыта дипломатической работы, не сможет хорошо выполнять свои обязанности в дипмиссии.

как сообщало ИА Регнум, информация об увольнении Валерия Залужного с поста главкома ВСУ появилась 8 февраля. На его должность назначили командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского. Глава киевского режима назвал причиной увольнения Залужного неудачи в процессе широко анонсированного, но неудавшегося летнего контрнаступления украинской армии. Вместе с тем после отставки главкома он присвоил ему звание «Героя Украины».

Днём ранее, 7 марта, Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Великобритании. Глава киевского режима заявил, что бывший главком ВСУ сам попросил направить его на дипломатическую работу. Он также добавил, что ждёт после этого назначения укрепления союзнических отношений между Киевом и Лондоном.

«Зеркало недели» 9 марта написало о том, что в феврале Валерия Залужного признали непригодным к военной службе. К такому заключению пришли в медицинской комиссии.