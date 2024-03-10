Киев, 10 марта, 2024, 11:30 — ИА Регнум. В Виннице суд отобрал жильё у 80-летней пенсионерки по делу о сепаратизме, сообщило украинское издание ТСН.

Иван Шилов ИА Регнум

«Это первый на Украине случай конфискации имущества за подобные преступления», — отметило издание.

Суд решил конфисковать жильё и имущество у 80-летней школьной учительницы за поддержку России, а саму обвиняемую приговорил к четырём годам лишения свободы. Однако женщина в своей квартире давно не проживала и уехала к дочери в Россию. Пенсионерку осудили заочно.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года высший антикоррупционный суд Украины конфисковал в пользу государства имущество члена Совета Федерации от Запорожской области Дмитрия Вороны. Суд руководствовался законом о санкциях. В министерстве юстиции заявили, что суд конфисковал несколько квартир и земельных участков, а также автотранспортные средства, принадлежащие сенатору.