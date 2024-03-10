Барселона, Испания, 10 марта, 2024, 11:19 — ИА Регнум. Сообщения о самоубийстве экс-защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса не соответствуют действительности, проинформировал 10 марта пресс-консультант футболиста журналист Аказ Феллеггер, написал портал Itatiaia.com. br.

ТАСС/ AP

«Информацию разместил в Twitter [журналист] Пауло Альбукерке из Рио-де-Жанейро. Без всякого основания. В этом нет ни слова правды. Я поговорил с адвокатом, и на этого безответственного человека следует подать в суд», — сообщил Феллеггер.

Слухи о самоубийстве футболиста также опроверг его брат Ней Алвес. Он напомнил, что отцу больше 70 лет, матери — больше 60, и призвал не распространять ложных слухов.

Как сообщало ИА Регнум, 10 марта Альбукерке в соцсети Х написал, что Алвес покончил с собой. При этом информацию журналиста процитировал аккаунт BBO Sports. У Альбукерке 11,7 тыс. подписчиков, у BBO Sports — свыше полмиллиона.

Алвес находится в тюрьме в Испании, где его 23 февраля приговорили к четырём с половиной годам тюремного заключения за изнасилование 23-летней женщины в ночном клубе Барселоны 30 декабря 2022 года. Потерпевшей должен выплатить компенсацию в размере €150 тыс.

На суде Алвес сообщил, что много выпил, факт изнасилования отрицал. Прокурор просил приговорить его к девяти годам лишения свободы. Обвинительный вердикт вынес 7 февраля суд Барселоны. В заключении футболист провёл год. ФК «Пумас» из Мексики расторг с Алвесом контракт.