Санкт-Петербург, 10 марта, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Пожилая жительница Санкт-Петербурга пыталась убить зятя, вонзив ему нож в спину. Об этом сообщил портал «78.ru».

Global look Press/Simon Katzer/imageBROKER.com

Инцидент произошёл в доме на Заповедной улице в Приморском районе. Прибывшие после полуночи на место происшествия полиция и медики обнаружили 52-летнего мужчину с колото-резаной раной спины. Его госпитализировали в больницу, где медики оказали необходимую помощь и отпустили пострадавшего домой.

Как выяснилось, пожилая женщина, которая ранила зятя, состоит на учёте у психиатра и борется с тяжёлой формой депрессии.

На супруга дочери она напала из личных неприязненных отношений. Женщину забрала бригада психиатров.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 8 марта В Екатеринбурге ревнивая женщина приехала домой к мужчине в ЖК «Хрустальные ключи» и ранила его ножом. Кроме того, она сломала водонапорную трубу. В результате аварии затопило весь 20-й этаж. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали двух женщин. Их привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.

В центре Москвы 28 февраля мужчина ударил ножом человека на глазах у полицейских. Инцидент произошёл во время открытия мемориальной доски Герою Советского Союза, лётчику-штурмовику Генриху Гофману.

Отмечается, что организатор мероприятия наблюдал за церемонией, стоя у проезжей части, рядом с нарядом полиции. Внезапно к нему подбежал молодой человек и ударил ножом в лицо, при этом выкрикивая угрозы. Нападавшего задержали, в отношении него возбудили уголовное дело. Причины нападения пока неизвестны. Пострадавшего доставили в больницу.