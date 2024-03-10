Москва, 10 марта, 2024, 10:43 — ИА Регнум. В Аравийском море флагман Тихоокеанского флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» отразил воздушное нападение на корабль истребительной авиации условного противника, сообщили 10 марта в ТОФ.

Минобороны РФ/ТАСС

«По замыслу учения ракетный крейсер, совершая переход морем, обнаружил воздушные цели, которые расчёты радиотехнической боевой части определили как военные самолёты условного противника», — говорится в сообщении.

Артиллерийские расчёты «Варяга» привели оружие в готовность к применению. По «вражеским» истребителям ударили из артиллерийской установки АК-130 и зенитного ракетного комплекса «Оса-МА». После серии артиллерийских и ракетных ударов истребители условного противника уничтожили.

Во время учений воздушные цели сымитировали электронным способом. Экипаж крейсера успешно выполнил задачи.

Как сообщало ИА Регнум, главком ВМФ России адмирал Николай Евменов 6 марта поблагодарил экипаж гвардейского ракетного крейсера «Варяг» за успешное выполнение задач в ходе многостороннего военно-морского учения «МИЛАН-2024» в акватории Индийского океана. Крейсер «Варяг» в составе группы кораблей — участников учения отработал плановые элементы поиска и обнаружения подводных лодок и стрельбу по морской цели-мишени. После завершения учения крейсер «Варяг» совершил деловой заход в крупнейший порт Коломбо на Шри-Ланке.

В феврале корабли ВМФ России крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» прибыли в Индию для участия в учениях «МИЛАН-2024». К учениям присоединились военные из более чем 50 стран. Морские учения проходили с 19 по 27 февраля в индийском городе Вишакхапатнам в штате Андхра-Прадеш.