Индиан-Уэллс, США, 10 марта, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев уверенно победил Роберто Карбальес-Баэну из Испании в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

IMAGO/Juergen Hasenkopf/Global Look Press Российский теннисист Даниил Медведев

Спортсмен из России обыграл испанца в двух сетах со счётом 6:2, 6:3.

Соперники провели на корте 1 час и 31 минуту. За это время Медведев один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и смог реализовать четыре из семи брейк-пойнтов. Его оппонент не выполнил ни одного эйса и ни разу не ошибся при подаче, сумев реализовать один из двух брейк-пойнтов.

В третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе россиянин сыграет с американцем Себастьяном Кордой. Фонд турнира составляет около 9 млн долларов, он завершится 17 марта.

Как сообщало ИА Регнум, 28 января Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open 2024). Российский спортсмен уступил в пяти сетах со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6.

Медведев 15 февраля снялся с турнира категории ATP-250 в столице Катара Дохе. Теннисист пояснил, что принял такое решение, так как не готов к соревнованиям на все 100%.