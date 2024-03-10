Новосибирск, 10 марта, 2024, 10:46 — ИА Регнум. В Новосибирске снесли объект культурного наследия «Дом, где работал Ю. В. Кондратюк», сообщили 10 марта в пресс-службе регионального управления СК России.

Администрация Новосибирска

«Председатель СК России [Александр Бастрыкин] поручил доложить по ситуации в связи с обращением о сносе объекта культурного наследия в городе Новосибирске», — сообщили в СК РФ.

В приёмную Бастрыкина поступило обращение жительницы Новосибирска, которая сообщила, что в апреле 2023 года в городе снесли здание, построенное сто лет назад — в 1924 году. Оно представляет собой объект культурного наследия «Дом, где работал Ю. В. Кондратюк». Дом снесли под видом реконструкции.

Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК РФ Евгению Долгалеву доложить о ситуации с учётом тех доводов, которые приводят, публично обсуждая ситуацию, эксперты и жители Новосибирска. Центральный аппарат СК РФ поставил на контроль исполнение поручения Бастрыкина.

Как сообщало ИА Регнум, в Ярославской области снесли здание волостного правления, представляющее объект культурного наследия. Это произошло в 2019 году в селе Диево-Городище. Зданием распорядился его собственник.

Аналогичная ситуация произошла в Красноярске, где на Троицком кладбище снесли объект культурного наследия — забор, входящий в Троицкий некрополь и установленный ещёв 1843 году. От объекта остался небольшой отрезок. Как сообщили в городской администрации, это произошло по ошибке. Как напомнил историк Виктор Долженко, снос объектов культурного наследия — это уголовная статья.

Президент России Владимир Путин 29 февраля заявил в послании Федеральному собранию, что поручил проработать нормативную базу в сфере охраны объектов культурного наследия. Эксперты сформируют программу сохранения таких объектов сроком на 20 лет.