Париж, 10 марта, 2024, 10:18 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон впервые прокомментировал слухи о том, что его 70-летняя жена Брижит родилась мужчиной и является трансгендером. В интервью французскому телеканалу TF1 после окончания мероприятия, посвящённого Международному женскому дню в Париже, он назвал подобные утверждения неправдой.

EPA/ТАСС Президент Франции Эммануэль Макрон и первая леди Франции Брижит Макрон

«Самое худшее ― это ложная информация и сфабрикованные сценарии. Люди в конце концов верят им и беспокоят вас, даже ваших близких», — сказал глава государства.

Он также сказал, что слухи о его супруге распускают трансгендеры и это является не чем иным, как атаками женоненавистников, с которыми женщинам приходится мириться каждый день. Французский лидер также подчеркнул, что феминистская борьба «затрагивает всех».

«Не существует общества, которое живет достойно, если в нем нет равенства», — сказал Макрон.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года суд в Париже отклонил гражданский иск супруги президента Франции Брижит Макрон к распространителям слухов о том, что она якобы раньше была мужчиной.

Годом ранее в широком доступе в интернете появился видеоролик, авторами которого были две женщины, утверждавшие, что первая леди страны якобы раньше была мужчиной по имени Жан-Мишель Троньё. По их заявлениям, потом он сменил пол и стал женщиной.

На самом деле Троньё — это фамилия первой леди Франции до замужества. Брижит Макрон, её дети и брат подали исковое заявление в суд в феврале 2022 года. Истцы добивались компенсации за вмешательство в личную жизнь, однако суд отклонил иск. Согласно резолюции суда, изложенные в исковом заявлении факты следует квалифицировать как публичную клевету.

Брижит Макрон старше своего супруга почти на 25 лет. С будущим мужем, одноклассником своей дочери, она познакомилась в 1993 году. Эммануэль Макрон посещал уроки литературы, которые вела Брижит Троньё.

За своего ученика Макрона преподаватель французского языка и латыни вышла замуж в 2007 году. В мае 2017 года она стала первой леди Франции.

Также известно, что будущий президент Франции в возрасте 16 лет написал откровенный роман, который посвятил Брижит.