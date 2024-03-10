Лондон, 10 марта, 2024, 10:05 — ИА Регнум. На флагмане британского Королевского флота авианосце HMS Queen Elizabeth вспыхнул пожар, сообщило издание UK Defence Journal.

AP/TASS

«Погибших нет, корабль получил незначительные повреждения», — рассказал человек, находившийся на борту судна.

По данным издания, возгорание не связано с использованием боеприпасов. Представитель британского Военно-морского флота заявил, что пожар на HMS Queen Elizabeth быстро взяли под контроль и потушили.

Судно находилось на пути в Шотландию. Сутками ранее корабль прибыл в Гленмаллан, чтобы запастись боеприпасами и провизией.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года пожар вспыхнул на борту британского судна у берегов Йемена. Корабль находился в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива, примерно в 28 километрах к западу от йеменского порта Моха. До этого поступило сообщение, что в Баб-эль-Мандебском проливе Красного моря зафиксировали активность беспилотников, после чего, предположительно, произошёл взрыв.