Москва, 10 марта, 2024, 09:52 — ИА Регнум. Мошенники придумали новый способ красть деньги россиян с помощью трансляции экрана смартфона. Об этом 10 марта рассказал заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Эксперт в беседе с агентством «Прайм» пояснил, что для этого не требуется сложных технических ухищрений, ведь функция записи экрана есть практически в каждом смартфоне. По его словам, злоумышленники работают в парах. Они звонят на номер потенциальной жертвы, при этом используют логотипы и номера телефонов известных банков. Затем под предлогом улучшения работы во время обновления мобильного приложения просят включить демонстрацию экрана смартфона.

Это позволяет мошенникам получить информацию, которую они могут использовать для взлома личного кабинета клиента банка и кражи средств.

«Речь идёт о психологических уловках, методах социальной инженерии, манипулировании страхом потерять средства», ― отметил Магомедов.

При этом он подчеркнул, что ни антивирусные программы, ни специализированное программное обеспечение не помогут защититься от этого.

Он напомнил, что сотрудники банков никогда не связываются с клиентами через мессенджеры, не пользуются функцией видеозвонков и никогда не просят назвать пин-код карты или коды из СМС-сообщений.

«Все эти действия ― типичные признаки мошенничества», ― указал эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 10 февраля руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA группы компаний «Солар» Александр Вураско сообщил о ещё одном способе обмана россиян телефонными мошенниками с помощью мобильных банков. По его словам, в ходе разговора с потенциальными жертвами они вынуждают их устанавливать программу для удалённого администрирования телефона и таким образом получают возможность совершать операции от имени владельца устройства.

В Сбербанке 23 января сообщили о новой схеме по выманиванию денег у клиентов кредитных организаций. Мошенники стали писать сотрудникам какой-либо компании якобы от лица директора и просить перевести деньги.

Директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев 27 февраля сообщил, что мошенники используют поддельные банковские приложения не только для воровства средств со счетов, но и для дистанционного управления смартфонами граждан. По его словам, злоумышленники, получая доступ к устройству, могут вымогать деньги у знакомых жертвы или совершать хакерские атаки.