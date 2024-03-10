Тампа, США, 10 марта, 2024, 09:44 — ИА Регнум. Российский вратарь клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский сохранил свои ворота в неприкосновенности в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Филадельфия Флайерз», что позволило ему поднялся на пятое место среди российских голкиперов по этому показателю за всю историю лиги.

AP/TASS Андрей Василевский

Матч проходил на льду «Амали-Арены» в Тампе и закончился победой хозяев с разгромным счётом 7:0.

В составе «Тампы» голами отметились оформивший в матче дубль Виктор Хедман (2-я и 48-я минуты), Ник Пол (6-я, в большинстве), Конор Шири (10-я), Брейден Пойнт (11-я, в большинстве), Энтони Дюклер (36-я) и Брэндон Хагель (49-я, в большинстве).

Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров записал на свой счёт один голевой пас, а Василевский отразил все 25 бросков в свои ворота.

Это 34-й сухой матч для российского голкипера, который сравнялся по этому показателю с Ильёй Брызгаловым, разделив с ним пятое место в списке вратарей из России за всю историю НХЛ. Далее идут Семён Варламов (40), Сергей Бобровский (42), Николай Хабибулин (46) и Евгений Набоков (59).

Как сообщало ИА Регнум, 3 марта в матче «Тампы» с «Монреаль Канадиенс» Василевский отразил 28 из 31 броска в створ ворот. Это позволило ему одержать 21-ю победу в нынешнем сезоне НХЛ.

Кучеров в этом же матче отдал один голевой пас, что позволило российскому хоккеисту набрать 105-е очко в сезоне. Форвард является лучшим бомбардиром регулярного чемпионата с 38 голами и 67 результативными передачами.