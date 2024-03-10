Донецк, 10 марта, 2024, 09:41 — ИА Регнум. За минувшие сутки три человека получили ранения в результате обстрела ДНР украинской армией, сообщил 10 марта Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Поступили сведения о ранении трёх гражданский лиц, в том числе двух детей», — сообщили в СЦКК.

В течение суток ВСУ провели 38 вооружённых атак на ДНР, по республике украинская армия выпустила 130 единиц различных боеприпасов.

За 9 марта, по состоянию на 22:00 мск, в Кировском районе Донецка получили ранения две девочки (2010 и 2009 года рождения) и мужчина 1977 года рождения.

В Кировском районе снаряд ВСУ попал многоквартирный жилой дом на улице Бирюзовой. В Куйбышевском районе попадание зафиксировано в двух частных жилых домах на улице Сушкина, также пострадал газопровод.

Источник в оперативных службах Донецка сообщил, что за ночь ранения получили два жителя Донецка.

«Пока известно о двух раненых в микрорайоне Текстильщик», — процитировало его агентство ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, в Горловке в результате атаки украинского беспилотника пострадали сотрудники хлебокомбината. С дрона на территорию Никитовского района ночью сбросили взрывоопасный предмет.

ВСУ утром 10 марта продолжают обстреливать ДНР. После девяти часов утра украинская армия атаковала Ясиноватский район, Горловку и Донецк.