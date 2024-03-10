Вашингтон, 10 марта, 2024, 09:35 — ИА Регнум. Соединённым Штатам Америки необходимо выйти из состава Североатлантического альянса (НАТО), если военно-политический блок введёт войска на территорию Украины. Об этом 9 марта написал сенатор от американского штата Юта Майк Ли в статье для издания The American Conservative.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

«Мы должны провести красную линию с НАТО: либо Украина, либо Соединённые Штаты. Если союзники отправят войска на территорию Украины, мы должны полностью выйти из НАТО», — отметил он.

По словам Ли, государства — участники НАТО не имеют права втягивать США в потенциально ядерный вооружённый конфликт из-за такой страны, как Украина.

«Решение, которое может спровоцировать следующую мировую войну, не может приниматься транснациональными элитами, неподотчётными ни одной стране или её гражданам», — уточнил политик.

Сенатор добавил, что альянс не должен даже рассматривать кандидатуру Украины на членство в НАТО, так как последняя ни по каким параметрам не подходит для этого.

Как сообщало ИА Регнум, 9 марта издание Politico написало, что Франция начала собирать альянс стран, готовых в случае необходимости отправить войска на Украину. Отмечалось, что таким образом французская сторона углубляет своё противостояние с более осторожной Германией.

Ранее в этот же день обозреватель американского журнала American Conservative Дэниел Депетрис написал, что НАТО не хочет идти на прямой вооружённый конфликт с Россией из-за Украины. Он отметил, что президент России Владимир Путин об этом знает.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 февраля заявил, что при отправке войск Запада на Украину прямой военный конфликт между НАТО и РФ будет неизбежен. Он подчеркнул, что страны НАТО должны оценивать последствия таких действий и отдавать себе в этом отчёт.