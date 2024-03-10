Петропавловск-Камчатский, 10 марта, 2024, 09:22 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском на мусорном полигоне обнаружили тело младенца. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Камчатскому краю.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

В ведомстве уточнили, что новорождённого мальчика без признаков жизни нашли среди бытового мусора 6 марта. Следственные органы возбудили угольное дело по статье 106 УК РФ об убийстве матерью новорождённого ребёнка.

«Произведён осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз», ― говорится в сообщении следственного управления в Telegram-канале.

Следователи проводятся необходимые мероприятия для расследования инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта житель города Белый Тверской области обнаружил на лестничной площадке своего дома новорождённую девочку. Правоохранительным органам удалось установить, что девочку у себя дома родила 31-летняя жительница посёлка Оленино. Потом женщина завернула младенца в одеяло и попросила биологического отца ребёнка увезти его. Мужчина положил новорожденную в корзину и отвез в Белый, где оставил в подъезде.

Младенца доставили в больницу, следователи возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

Следственное управление СК РФ по Новосибирской области 16 февраля сообщило о том, что в одном из многоквартирных домов в Железнодорожном районе Новосибирска нашли ребёнка, завернутого в полиэтиленовый пакет. Он находился в мусорном баке.

В конце января следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая родила ребёнка в частном доме в Пятигорске, бросила его в выгребную яму, а сама уехала в другой населённый пункт. Младенец погиб. Тело мальчика обнаружил сожитель женщины и обратился в полицию.