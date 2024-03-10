Белгород, 10 марта, 2024, 08:50 — ИА Регнум. Утром 10 марта в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

«Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность», — сообщили в МЧС.

Ведомство настоятельно рекомендовало жителям Белгородского района и областного центра не покидать своих домом и не приближаться к окнам.

Как сообщало ИА Регнум, утром ракетную опасность объявили также в Курске.

Министерство обороны России 10 марта сообщило об уничтожении в Белгородской области двух дронов ВСУ. Затем, спустя полчаса, ведомство проинформировало об уничтожении ещё двух украинских БПЛА.