Симферополь, 10 марта, 2024, 08:28 — ИА Регнум. Обсуждение в Германии планов по нанесению ударов ракетами по Крымскому мосту неприемлемо и говорит о том, что Берлин выбрал вероломную политику в отношении России. Такое мнение высказал постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Обсуждаемые представителями бундестага угрозы покушения на Крымский мост, который для нас является дорогой жизни, вызывают негодование и возмущение у крымчан, которые расценивают непризнание официальным Берлином воссоединения Крыма с Россией как вероломство и чёрную неблагодарность», ― сказал в беседе с «РИА Новости» постпред.

Он напомнил, что Россия признала воссоединение Германии, что, по словам Мурадова, не отличается от воссоединения россиян, однако Берлин не признаёт воссоединение Крыма с Россией.

Постпред добавил, что, согласно договору «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» от 1990 года, ФРГ обязалась вести дружественную политику и не создавать угрозу безопасности России, однако действия Берлина говорят об обратном.

«Сейчас немецкие власти всё делают наоборот, причём агрессивно», ― подчеркнул Мурадов.

В этой связи он назвал логичным требование общественности Крыма денонсировать этот договор, что поставит под вопрос легитимность территориальной целостности нынешней Германии.

Как сообщало ИА Регнум, аудиозапись разговора высокопоставленных немецких офицеров о планируемой атаке на Крымский мост с использованием ракет Taurus появилась в Сети 1 марта.

В разговоре участвовали начальник отдела операций и командования ВВС ФРГ Франк Грефе, инспектор ВВС Германии Инго Герхартц, а также сотрудники центра воздушных операций космического командования ФРГ Фроштедте и Фенске. Они обсуждали организацию возможной ракетной атаки на Крымский мост.

Канцлер Германии Олаф Шольц позднее заявил, что Берлин разъяснит и расследует ситуацию с утечкой этого разговора.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала немецких офицеров бесславными ублюдками. А первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский счёл разговор высокопоставленных немецких офицеров «полным позором» для Берлина. По словам дипломата, Германия потеряла своё лицо и показала себя лживой, злой, агрессивной, реваншистской и русофобской.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 6 марта заявил, что в России хорошо относятся к Германии, однако власти этой страны делают много ошибок. Ситуацию с телефонным разговором немецких офицеров о ракетном ударе по Крымскому мосту он назвал запредельной.

Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель 21 февраля призвал расторгнуть договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии», который, по его словам, определял основу для создания справедливого мироустройства в Европе. В этой связи Гемпель выразил сожаление, что Германия так и не обрела полного суверенитета над своими внутренними и внешними делами. По его словам, этой позиции придерживается вся немецкая община Крыма, обеспокоенная действиями ФРГ в отношении России.

В Совете Федерации эту идею поддержали.