Киев, 10 марта, 2024, 08:24 — ИА Регнум. Уничтожение американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в Донецкой Народной Республике (ДНР) могло произойти в результате предательства. Такое допущение сделали 9 марта украинские эксперты, сообщает издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

Как пояснил украинский военный специалист по связи Сергей Бескрестный, известный под псевдонимом Сергей Флэш, особую проблему для украинских войск представляют управляемые авиационные бомбы (КАБ). ВСУ вынуждены перемещать свои ЗРК, способные сбить носителей таких бомб, ближе к линии фронта.

В итоге ЗРК Patriot оказались в зоне обстрела, уничтожить их для российских военных проблемы не составляет, нужно лишь найти местоположение такого бродячего ЗРК.

«И тут в дело включается ГРУ и, вероятно, предатели», — пояснил Бескрестный.

Эксперт уточнил, что обнаружить ЗРК Patriot случайно за 50 км от фронта практически невозможно, с беспилотника их не засечь, а при перемещениях техники соблюдают усиленные меры предосторожности. Поэтому, скорее всего, кто-то мог известить российские войска о маршруте передвижения Patriot.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на Украине признали потерю ВСУ американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в результате удара российских войск у города Покровска (ДНР).

В силовых структурах России распространили информацию о том, что, по предварительным данным, у города Покровска (ДНР) были уничтожены три пусковые установки Patriot. Подчеркивалось, что по ним ударил оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер».

Минобороны России 9 марта опубликовало видеозапись с кадрами поражения пусковой установки С-300 ВСУ в районе Покровска. В ведомстве уточнили, что цель уничтожили с помощью «Искандера». После попадания ракеты произошёл мощный взрыв, который показали на видео с разных расстояний.