Оттава, 10 марта, 2024, 08:13 — ИА Регнум. Канада одобрила передачу Украины 80 тысяч авиационных ракет, снятых с вооружения и подлежащих утилизации. Об этом в интервью телеканалу «Прямой» заявил бывший заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения Киевскому режиму

«Их количество вообще в Канаде сейчас насчитывает более восьмидесяти тысяч. И канадцы приняли решение (Передать эти ракеты Украине. — Прим. ред.) вместо того, чтобы заниматься их утилизацией», — заявил чиновник.

По его словам, речь идёт о ракетах класса «воздух — земля», которые можно переделать для запуска с земли. При этом он отметил, что Киев не возражает получить даже «полуработающие» ракеты без боевой части.

Как передавало ИА Регнум, в начале февраля телеканал CBC сообщил, что правительство Канады рассматривает возможность передачи Украине авиационных неуправляемых ракет CRV7, разработанных ещё в 1970-х годах. По информации источника, на складах канадского оборонного ведомства находится более 83 тысяч ракет CRV7, снятых с вооружения в начале 2000-х, в большей части которых отсутствует боевая часть. При этом несколько лет назад правительство заключило договор об их утилизации.