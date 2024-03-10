Занзибар, Танзания, 10 марта, 2024, 07:50 — ИА Регнум. Как минимум восеь детей и один взрослый скончались, ещё 78 человек госпитализированы после употребления в пищу мяса морской черепахи в Танзании, Об этом 9 марта сообщает агентство Associated Press (AP).

Brocken Inaglory Зелёная черепаха на пляже острова Гавайи

Уточняется, что трагедия произошла на острове Пемба, входящем в архипелаг Занзибар. После употребления в пищу мяса морской черепахи скончались восемь детей и один взрослый, ещё 78 человек госпитализированы. Лабораторные анализы подтвердили, что все пострадавшие и погибшие ели 5 марта ели мясо морской черепахи.

Мясо морской черепахи считается деликатесом, но зачастую его употребление в пищу приводит к смерти от хелонитоксизма, редкой разновидности пищевого отравления, возникающего только при поедании мяса морских черепах. Симптомы отравления могут возникнуть лишь через несколько дней после употребления мяса черепахи. Противоядия от токсина, попавшего в организм человека, не существует. Особенно восприимчивы к токсину дети.

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