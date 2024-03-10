Хмельницкий, Украина, 10 марта, 2024, 07:46 — ИА Регнум. В Хмельницкой области Украины в ночь на 10 марта во время действия предупреждений об угрозу с воздуха прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По информации источника, воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили в 03:54 по местному времени (04:54 мск). После произошедших взрывов регион вернулся в зелёную зону.

В Министерстве обороны России пока сообщали о каких-либо ударах по объектам на территории Украины.

Как передавало ИА Регнум, ранее в ночь на 10 марта взрывы прогремели в Одессе, Харькове и Николаевской области Украины. На тот момент, согласно данным онлайн-ресурса оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в Киевской, Черкасской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Кировоградский, Винницкой и Днепропетровской областях.

В ночь на 8 марта в Одессе также прогремели взрывы и сработала система противовоздушной обороны. Как позднее заявила представитель ВСУ Наталья Гуменюк, в Белгород-Днестровском районе Одесской области повреждения получил объект инфраструктуры.