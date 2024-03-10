Москва, 10 марта, 2024, 07:30 — ИА Регнум. Один из батальонов 58-й отдельной механизированной бригады ВСУ с 22 сентября 2023 года лишился трети личного состава, заявил журналистам украинский военнопленный Александр Гуприн, который сдался в плен в начале марта.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Треть где-то и осталась. Может, если не меньше… Если начинают брать уже мехводов и наводчиков, уже же понятно, что людей нет», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Кроме того, по словам пленного, от его роты, которая состояла из 106 военных, в строю осталось только 14 человек. Таким образом, подразделение Гуприна с осени потеряло почти 90%.

Он также добавил, что в учебных центрах ВСУ бойцов готовят к десантированию с американских бронетранспортёров М113.

Как сообщало ИА Регнум, 27 февраля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала специальной военной операции потери ВСУ составили более 444 тыс. военных. Глава ведомства отметил, что украинская армия теряет за сутки по 800 и более человек, а также по 120 единиц оружия и техники.

12 февраля появилась видео с рассказом украинского пленного Андрея Лазаркевича. Он подчеркнул, что в рядах ВСУ практикуется объявление погибших бойцов пропавшими без вести. В таких случаях тела военных оставляют на поле боя.