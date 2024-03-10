Наступивший, 746-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о том, что Франция создаёт коалицию, куда войдут страны, потенциально готовые отправить военнослужащих на Украину, информирует сайт американской медиакорпорации Politico. Авторы публикации подчёркивают: тем самым Париж углубляет своё противостояние по сравнению с более осторожным Берлином.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Politico отмечает, что создание альянса обсуждалось на встрече 8 марта в Литве, где, помимо министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне, присутствовал также глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба. Речь якобы шла том, что иностранные войска могли бы помочь Киеву в таких областях, как разминирование территорий.

Таким образом, в ряде стран НАТО хотят начать подготовку общественного мнения к отправке войск на Украину в случае дальнейшего отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), отмечал 9 марта член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале.

Тем временем сапёры Новороссийского соединения ВДВ уничтожили мины и неразорвавшиеся снаряды ВСУ на запорожском направлении.

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В Минобороны 10 марта пояснили, что сапёрные подразделения первыми идут через минные и инженерные заграждения, делают проходы для техники и подразделений, а также минируют подступы к позициям ВС РФ на наиболее опасных участках, обеспечивая устойчивую оборону российских войск.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.