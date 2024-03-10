Харьков, Украина, 10 марта, 2024, 06:59 — ИА Регнум. Украинский генерал юстиции, начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник бесследно исчез после призыва прятаться в укрытии на фоне сигнала воздушной тревоги. Об этом 10 марта сообщает «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Генерал юстиции Сергей Мельник с позывным Марсель очень активно вёл свой Telegram-канал, публикуя по несколько постов в сутки. Но с 17 февраля в его канале не появилось ни одной новой записи.

Днём 17 февраля украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове, при этом в регионе действовал режим воздушной тревоги.

«Харьков и область: идём в укрытие!» — написал Мельник в тот день. После этой записи никаких новых публикаций до сегодняшнего дня не появлялось.

Кроме того, в украинской прессе с 17 февраля генерал Мельник не упоминается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 7 марта опроверг данные об ударе по кортежу главы киевского режима Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в Одессе. Как уточнил зампред, Вооружённые силы России точно попали в заранее спланированное место, и если бы целью был кортеж — то попали бы точно в него.

Министерство обороны России 6 марта сообщило, что российские ВС нанесли высокоточный ракетный удар по ангару, расположенному в портовом районе Одессы. В нём готовились к боевому применению безэкипажные катера ВСУ. Телеканал CNN сообщил, что взрыв прогремел в 500 метрах от кортежа Зеленского, в котором также находился Мицотакис.