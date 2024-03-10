Вашингтон, 10 марта, 2024, 06:48 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден допустил, что в ближайшее время может в очередной раз посетить Израиль, чтобы выступить перед Кнессетом — однопалатным парламентом страны. Об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC 9 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Да, однако я не хотел бы обсуждать этот вопрос», — указал глава Белого дома, отвечая на вопрос журналиста о возможности визита в израильское государство и выступления перед парламентом.

Ранее в том же интервью Джо Байден заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху своими действия в отношении сектора Газа в условиях палестино-израильского конфликта больше вредит своей стране. По мнению американского лидера, чрезмерные действия Нетаньяху вынуждают весь остальной мир выступать против того, что отстаивает израильская сторона в рамках вооружённого конфликта. При этом Байден подчеркнул, что Вашингтон продолжит поддерживать Израиль несмотря ни на что.

Как передавало ИА Регнум, 18 октября 2023 года, спустя почти две недели с момента эскалации палестино-израильского конфликта, Джо Байден посетил Израиль и встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. По итогам встречи с Нетаньяху американский лидер пообещал, что Соединённые Штаты Америки будут оставаться на стороне Тель-Авива до самого конца.