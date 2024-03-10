Париж, 10 марта, 2024, 06:12 — ИА Регнум. Изъятие замороженных активов России приведёт к тому, что крупные инвесторы прекратят вкладывать свои средства в западные страны. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» и кандидат на выборах в Европейский парламент Флориан Филиппо.

Gauthier Bouchet Флориан Филиппо

«Это (Изъятие активов РФ. — Прим. ред.) станет пагубным сигналом всем мировым инвесторам: «Инвестируйте в нас, но, если однажды мы с вами будем в войне, мы у вас отберём ваше имущество». И больше никто не будет инвестировать», — указал он в интервью «РИА Новости» 10 марта.

Также Флориан Филиппо подчеркнул, что изъятие российских активов является не только нелегальным и противоправным действием, но и проявлением глупых и агрессивных намерений.

Как передавало ИА Регнум, ранее посол России в Берне Сергей Гармонин на фоне соответствующего решения депутатов совета кантонов Швейцарии предостерёг власти страны от передачи Украине замороженных российских активов. Он подчеркнул, что это решение в случае его реализации нанесёт непоправимый ущерб как правовой целостности мировой финансовой системы, так и репутации Швейцарии как правового государства и надёжного финансового центра.

Посол России в Великобритании Андрей Келин подчёркивал, что каких-либо законных способов конфискации российских активов не существует, а даже обсуждения подобных инициатив вызывают недовольство инвесторов и вредят финансовой системе Европы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупреждал, что российская сторона незамедлительно примет ответные меры по защите своих интересов в случае изъятия активов РФ.