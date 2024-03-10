Вашингтон, 10 марта, 2024, 05:34 — ИА Регнум. Виноделы по всему миру уничтожают виноградники и закрывают свой бизнес из-за переизбытка вина на рынке, сообщило агентство Bloomberg.

Наталия Николаева ИА REGNUM Виноград

Журналисты написали о ситуации в Австралии. В публикации приводится история местного фермера Тони Таунсенда, который в 2023 году вырубил в Риверлэнде половину своего виноградника площадью 14 га.

Мужчина отметил, что, если бы он не уничтожил указный объем, он бы понёс убытки в 35 тыс. австралийских долларов ($23 тыс.). В дальнейшем Таунсенд планирует полностью отказаться от выращивания винограда.

Подчеркивается, что проблема с переизбытком урожая характерна не только для Австралии. Кроме того, отрасль также столкнулась с ростом затрат на сырье и со снижением потребления красного вина.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2022 года издание Commersant. ge написало о том, что в Грузии за десять лет упало потребление алкоголя: с 47 млн литров в 2011 году до 28 млн литров в 2021 году. В публикации говорилось, что в республики наиболее популярным алкогольным напитком признали вино.

Доля этой продукции составила 87% от всего объема потребления. При этом в статье отмечается, что потребление вина в стране также снижается.