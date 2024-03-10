Киев, 10 марта, 2024, 05:16 — ИА Регнум. Киев допустил беспрецедентные нарушения дипломатических норм в рамках назначения бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Лондоне, сообщило украинское интернет-издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

8 марта МИД киевского режима объявил о согласовании кандидатуры Залужного на эту должность. Ведомство направило в Лондон запрос на агреман (предварительное согласие предоставить послу привилегии и права).

Журналисты отметили, что за всю историю существования министерства иностранных дел Украины не было случаев, когда о направлении агремана заявляли заранее. В публикации говорится, что такой шаг нарушает дипломатическую этику и всё правила дипломатии.

Авторы статьи уточнили, что офис главы киевского режима якобы заставил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу пойти на такой шаг, поскольку в Киеве боялись, что Залужный может отказаться от назначения.

Журналисты издания выразили мнение о том, что Залужный должен справиться с работой на новом посту. При этом в статье они признали, что у экс-главкома нет соответствующего опыта.

Авторы публикации также указали, что Залужного ждут интриги и доносы, которые будто бы характерны для посольств.

Как сообщало ИА Регнум, 8 марта глава киевского режима Владимир Зеленский написал, что Валерий Залужный сам попросил направить его на дипломатическую работу. Он также добавил, что ждёт после этого назначения укрепления союзнических отношений между Киевом и Лондоном.

Информация об увольнении Валерия Залужного с поста главкома ВСУ появилась 8 февраля. На его должность назначили командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского.

9 марта «Зеркало недели» написало о том, что в феврале Валерия Залужного признали непригодным к военной службе. К такому заключению пришли в медицинской комиссии.