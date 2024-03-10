Вашингтон, 10 марта, 2024, 04:51 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху своими действиями в отношении сектора Газа больше вредит своей стране, настраивая весь мир против Тель-Авива. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден в интервью телеканалу MSNBC 9 марта.

Иван Шилов ИА Регнум Нетаньяху и Байден

«У него (Биньямина Нетаньяху. — Прим. ред.) есть право защищать Израиль, право продолжать преследовать ХАМАС, но он должен в первую очередь уделять больше внимания гибели ни в чём не повинных людей, которые гибнут в результате предпринятых действий», — указал американский лидер.

По мнению Байдена, чрезмерные действия Нетаньяху в отношении сектора Газа наносят вред самому Израилю, вынуждая остальной мир выступать против того, что отстаивает израильская сторона в рамках вооружённого конфликта с палестинским радикальным движением ХАМАС.

Также президент США заявил, что Вашингтон несмотря ни на что продолжит поддерживать Израиль. По словам американского лидера, у США нет никаких «красных линий» в отношении действия Тель-Авива в секторе Газа, поскольку оборона Израиля, по мнению американской стороны, по-прежнему имеет решающее значение.

Как передавало ИА Регнум, в феврале Джо Байден заявил, что ответ Израиля на вторжение ХАМАС 7 октября 2023 года, когда боевики проникли в приграничные районы государства, является чрезмерным. Согласно данным главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса, за пять месяцев с момента эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа в результате действия Армии обороны Израиля погибли более 30 тысяч человек, большинство из которых — женщины и дети, ещё около 70 тысяч человек пострадали.