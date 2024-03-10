Москва, 10 марта, 2024, 04:33 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден не должен участвовать в выборах, если Киев понесёт поражение в украинском конфликте, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Владимир Зеленский

По его словам, проигрыш ВСУ приведёт к провалу Байдена и американских демократов на голосовании.

«Потому что если потерпит поражение Украина, как в Афганистане США, лучше Байдену на выборы не ходить, да и демократам в целом», — сказал экс-парламентарий в беседе с «РИА Новости».

Олейник уточнил, что Вашингтон поставил задачу Киеву продержаться любой ценой до ноября 2024 года, когда в Соединенных Штатах будут выбирать главу государства.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября 2023 года агентство Reuters написало о том, что Демократическая партия США не имеет альтернативного варианта на случай, если Джо Байден по какой-то причине прекратит участие в выборах президента. Кроме того, авторы публикации выразили мнение, что срочная необходимость найти замену Байдену спровоцирует борьбу между демократами.

В начале января бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн допустил, что для победы на предстоящих выборах Байден может пойти на отчаянные меры по Украине. Эксперт пояснил, что от исхода украинского конфликта зависит вопрос, сохранит ли действующий американский лидер за собой этот пост или нет.