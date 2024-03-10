Вашингтон, 10 марта, 2024, 03:41 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден подтвердил журналистам, что он сожалеет о том, что в ходе своего ежегодного послания к Конгрессу США назвал нелегалом иммигранта, уличенного в убийстве 22-летней американки Лейкен Райли. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу MSNBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Так он ответил на соответствующий вопрос. Байден считает, что ему следовало говорить об этом человеке как о лице без документов, а не как о нелегале.

Президент также попытался оправдать свои слова, обвинив бывшего главу Белого дома Дональда Трампа в том, что тот якобы называл мигрантов людьми, загрязняющими кровь. Вместе с тем сам Трамп ранее отрицал это и критиковал подобные утверждения в свой адрес.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2021 года Джо Байден подчеркнул, что не считает США расистской страной, однако признал, что наблюдает вокруг остаточные проявления расизма. При этом в первом своём послании Конгрессу, которое состоялось в 2021 году, он призвал искоренить проблему системного расизма в американском обществе. Президент предложил пойти путём изменений, чтобы решить указанный вопрос.

Политические противники Байдена в свою очередь обвинили главу Белого дома в том, что он разжигает расовые разногласия в США в интересах демократов.