Тель-Авив, Израиль, 10 марта, 2024, 03:17 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали 16 участников антиправительственных протестов в Израиле. об этом 9 марта сообщила газета Haaretz со ссылкой на полицию.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Протестующих задержали на демонстрациях против правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которые состоялись во многих городах Израиля. Массовые акции протеста прошли в Хайфы, Беэр-Шевы, Кесарии и в Тель-Авиве.

Тысячи митингующих требовали отставки правительства страны, досрочных выборов и освобождения заложников, которых удерживает движение ХАМАС. Как уточнили в полиции, в Тель-Авиве акцию согласовали на территории на Каплан-стрит, но несколько сотен протестующих начали незапланированные шествия по близлежащим улицам и нарушили общественный порядок.

Конная полиция силой разгоняла демонстрантов с дороги и производила аресты злостных нарушителей порядка. Отмечается, что один из протестующих кинул в толпу дымовую шашку. Всего задержаны 16 нарушителей общественного порядка, в отношении них ведётся расследование.

В Израиле возобновились антиправительственные акции протеста, похожие на те, что проходили каждую неделю против судебной реформы. Протесты затихли после эскалации израильско-палестинского конфликта 7 октября.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 25 февраля сотрудники правоохранительных органов задержали 21 участника антиправительственного протеста в Тель-Авиве. Полиция использовала для разгона антиправительственного митинга водомёты. Чтобы оттеснить толпу, конная полиция сбила с ног порядка десяти человек. Некоторым потребовалась помощь медиков.

27 января на фоне отмечаемого Международного дня памяти жертв Холокоста в Тель-Авиве тысячи человек вышли на акцию протеста в поддержку заложников, похищенных радикальным палестинским движением ХАМАС во время событий 7 октября 2023 года. Демонстранты обратилась к израильскому правительству и мировым лидерам с призывом прекратить мучения заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа.