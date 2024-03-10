Тбилиси, 10 марта, 2024, 03:01 — ИА Регнум. Грузия по-прежнему стоит перед риском вовлечения в военный конфликт и открытия «второго фронта» в контексте противостояния России. Об этом 9 марта заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили.

Иван Шилов ИА Регнум Ираклий Гарибашвили

«Риски, которые существовали в позапрошлом и прошлом году в связи с безопасностью вовлечения страны в войны, в связи с открытием «второго фронта», никуда не исчезли», — указал он в беседе с журналистами по итогам встречи со сторонниками в Зугдиди.

Гарибашвили подчеркнул, что во время выступления перед избирателями заявил о том, что победа «Грузинской мечты» на предстоящих осенью парламентских выборах является единственным вариантом, при котором Грузии удастся сохранить мир и стабильность.

Напомним, что бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, объявивший о своём уходе в отставку в начале года, стал председателем правящей партии «Грузинская мечта» 1 февраля.

Как передавало ИА Регнум, 6 февраля тогда ещё кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что украинские власти рассчитывают открыть в Грузии «второй фронт» против России. Говоря об инциденте с задержанием на границе автомобиля, перевозившего взрывчатку с Украины в Россию, является лишь очередным подтверждением намерений Киева втянуть Тбилиси в конфликт. Кобахидзе почеркнул, что его тревожат подобные случаи, поскольку он выступает против превращения Грузии в мишень.