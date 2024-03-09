Эр-Рияд, 10 марта, 2024, 02:19 — ИА Регнум. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу во втором в текущем сезоне этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Саудовской Аравии. Об этом в субботу, 9 марта, сообщили на официальном сайте чемпионата.

Morio Макс Ферстаппен

Второе место занял его партнёр по команде и мексиканский пилот Серхио Перес (отставание 13,643 секунды). Третьим с отставанием в 18,639 секунды пришёл монегаск Шарль Леклер из команды Ferrari. Также в пятёрку попали Оскар Пиастри («Макларен») и Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

Эта победа стала для Макса Ферстаппена 56-й в карьере и второй в текущем сезоне. Гран-при Саудовской Аравии он выиграл впервые в карьере. Для нидерландца это уже девятая победа подряд с учётом гонок прошлого сезона. В прошлом же году ему удалось установить рекорд «Формулы-1» по количеству побед подряд (10).

Как передавало ИА Регнум, 1 марта по итогам третьей части свободных заездов на Гран-при Байхрейна Макс Ферстаппен занял третье место, уступив испанскому гонщику из «Феррари» Карлосу Сайнсу и Фернадо Алонсо из команды «Астон Мартин». Гран-при Бахрейна стал первой гонкой нового сезона «Формулы-1».