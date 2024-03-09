Москва, 10 марта, 2024, 02:18 — ИА Регнум. Священный для мусульман месяц Рамадан наступит в ночь с 10 на 11 марта, когда в соответствии с нормами ислама верующие должны начать строгий пост.

Иван Шилов ИА REGNUM Ислам

Рамадан является девятым месяцем лунного мусульманского календаря. В некоторых странах он носит название Рамазан. Его считают священным в исламе, поскольку именно в этот месяц пророку Мухаммеду, когда он находился в духовном уединении недалеко от Мекки, был ниспослан Коран.

Каждый год Рамадан начинается в разные даты. В 2024 году он продлится с 11 марта по 9 апреля. Всё это время мусульманам предписано воздерживаться от пищи и воды с восходом солнца и до заката.

Кроме того, в Рамадан мусульмане должны прекращать все ссоры, распри и конфликты, включая военные.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня президент России Владимир Путин посетил мечеть Джума в Дербенте. В ходе визита он заявил, что единство российского народа скрепляют отношения между мусульманами и православными верующими.

Глава государства также отметил, что в России глубоко уважают Коран и религиозные чувства мусульман. Путин добавил, что неуважение к Корану, как и к любой иной священной книге, является преступлением в Российской Федерации.