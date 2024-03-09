Вашингтон, 10 марта, 2024, 02:03 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки пригрозили австрийскому банку Raiffeisen Bank International (RBI) санкционными ограничением за ведение бизнеса в России. Об этом 9 марта сообщило издание EUobserver со ссылкой на заявление министерства финансов США.

Иван Шилов ИА Регнум Санкции

«Министерство финансов США предупредило крупнейший австрийский банк Raiffeisen Bank International, что он рискует быть «отрезанным от финансовой системы США», (если продолжит деятельность в России. — Прим. ред.)», — говорится в материале.

Отмечается, что на текущей неделе помощник американского министра финансов по международным вопросам Анна Морис прибыла в Вену для обсуждения ситуации с австрийским правительством и руководством банка. При этом в RBI отказались давать какие-либо комментарии.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон ввёл в отношении России более 500 новых санкций. Кроме того, США также ввели ограничения в отношении почти 100 организаций за оказания скрытой поддержки России. По словам главы Белого дома, таким образом американская сторона рассчитывает снизить доходы российской экономики.