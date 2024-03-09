Киев, 10 марта, 2024, 01:51 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в Одессе, Харькове и в Николаевской области Украины на фоне действующего режима воздушной тревоги. Об этом 10 марта сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Уточняется, что серия взрывов прогремела в Одессе, в Харьковской области, а также сообщается о взрыве в Снигиревке Николаевской области. В Одессе спустя небольшое время вновь прогремела серия взрывов.

По данным онлайн-ресурса оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 01:30 мск воздушная тревога объявлена в Черкасской и Харьковской областях, сигнал тревоги звучит в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Киевской, Винницкой и Днепропетровской областях. Граждан просят не покидать укрытия до отбоя воздушной тревоги. Кроме того, в ряде областей зафиксировано приближение БПЛА.

Информация о возможных пострадавших и повреждениях инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявила представитель ВСУ Наталья Гуменюк, объект инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе Одесской области получил повреждения в результате взрывов, повреждения на объекте не повлекут за собой критические последствия.

Украинские СМИ заявили, что в ночь на 8 марта в Одессе прогремели взрывы и работала система противовоздушной обороны. На тот момент в регионе объявили воздушную тревогу.

Министерство обороны России сообщило о нанесении российскими военными 6 марта высокоточного ракетного удара по ангару в портовом районе Одессы, в котором готовили морские беспилотники ВСУ.

Утром 6 марта украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе. По словам очевидцев, в этот момент в городе видели кортеж главы киевского режима Владимира Зеленского.

Телеканал CNN 7 марта заявил, что взрыв в Одессе прогремел якобы в 500 метрах от кортежа Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, который прибыл с визитом на Украину.