Москва, 10 марта, 2024, 01:22 — ИА Регнум. Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный сообщил подробности смерти 22-летней цирковой артистки Влады Морозовой. Дрессировщик опубликовал видеообращение в своё Telegram-канале.

Он уточнил, что после выступления девушка потеряла сознание за кулисами. Запашный опроверг появившиеся в Сети утверждения о том, что девушка умерла до спектакля, который начался в 17:00 мск.

По словам главы учреждения, 9 марта в цирке состоялся ещё один спектакль, который прошёл в 13:00 мск. Между выступлениями у артистов был часовой перерыв.

Запашный подчеркнул, что все выступающие перед спектаклями проходят медицинский осмотр. Дрессировщик отметил, что «скорая» забрала её из цирка в 20:37 мск и отвезла в больницу.

Он добавил, что перед выступлением Морозова вела себя непринужденно и рассказывала другим девушкам из её цирковой команды смешные истории.